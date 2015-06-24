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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 12:33 BJT

台湾货币市场：短率稳于低位，部分银行回收拆借资金令月底情况审慎

* 短率大致持稳
    * 部分银行回收拆出资金，调度稍升温
    * 拆借市场月底保持审慎
    * 债券附买回投信走钱但调度平顺

     记者 高洁如
    路透台北6月24日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。交易人士表示，部分大型银行因半
年季报结算收回资金，令票券商勤于调度，但大致无碍宽裕的环境，短率暂稳于近期水位，
至于月底目前交易商保持审慎的态度。
    
    他们表示，少数大型银行对拆出趋于保守，无非是半年报结算的考量，随着半年报最后
结算的即将来临，不排除银行的保守心态会更浓，拆款方面会更趋于保守谨慎。
    
    〞我们现在还没有这个问题，但还是要看风控那边怎么说，〞一位小型银行交易人士说
。
    
    他们表示，半年财报结算还是对于银行拆出余额有限制性，这可能使得拆借的弹性变小
，目前对月底的情况没办法保证。
   
 本地时间12:12                 今日盘中报价            上日收盘
 台币兑美元                       30.930                31.002
 台湾加权股价指数                9,374.93              9,391.14
 隔夜银行间拆款加权平均利         0.388%                0.387%
 率                                              
                                                 
   --隔夜拆款利率区间          0.387-0.390%           0.295-0.400%
   --一周拆款利率区间          0.388-0.460%           0.385-0.460%
   --两周拆款利率区间          0.430-0.465%           0.388-0.470%
     
    
    **票券商票量稍增**    
    
    交易员指出，拆款市场稍现缺口之下，短票的量略微增加，以弥平缺口。目前对于月底
的情况仍保持谨慎，由于半年季报对不少银行而言仍无法拆出，若届时拆款无法支应需求，
短票操作、甚至债券附买回市场都要联合调度资金。
     
    惟今日短票利率尚稳于上日低位，大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在
0.56%；部分中小票商仍成交0.57-0.59%。 
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
566%，同前日，上日成交量51.96亿台币，前日为183亿。    
                
    台湾央行周三存单到期金额4,697.1亿台币相较，存单发行金额稍晚央行才会公布。[TW
/MMTCN]
      
    本周央行存单到期总额2兆90.2亿台币，本周余日存单到期情况分别为：周四5,900.8亿
，以及周五539.5亿。 
     
　   拆款中心资料 显示，修正周二超额准备为201亿台币，累积超额准备为2,622亿
台币、加计前期1%的超额准备为3,589亿台币。
    

　　**RP市场虽有走钱但调度平顺**
  
    债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，寿险及多数投信抽回资金，不过新钱并不难找
，债券附买回市场调度尚称平顺。
     
    〞资金还是宽松，我们做的算很平顺，〞一位大型票券商资金调度人员说。
    
    周三有法商东方汇理银行发行9.6亿人民币国际债券、及鸿海 公司债90亿台币
交割。
    
    另外一家大型票券商交易人士则认为，虽然投信赎回多，但尾盘钱进场寻券，比起昨天
已见宽裕。    
    
    周四则有上海银行金融债21.5亿台币交割、周五则要交割10年公债104/5R期300亿台币
及土银外币债1.5亿美元。
    
    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP
主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.6
4%。
     
    大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率大致持稳上日，新承做主要成交在0.50%
左右，区间大致同于0.45-0.50%；公司债新承做附买回利率同上日在0.55%附近，区间一样
在0.48-0.55%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异
。(完)  

 (审校 黄凯)

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