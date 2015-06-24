台湾货币市场：短率稳于低位，部分银行回收拆借资金令月底情况审慎

* 短率大致持稳 * 部分银行回收拆出资金，调度稍升温 * 拆借市场月底保持审慎 * 债券附买回投信走钱但调度平顺 记者 高洁如 路透台北6月24日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。交易人士表示，部分大型银行因半 年季报结算收回资金，令票券商勤于调度，但大致无碍宽裕的环境，短率暂稳于近期水位， 至于月底目前交易商保持审慎的态度。 他们表示，少数大型银行对拆出趋于保守，无非是半年报结算的考量，随着半年报最后 结算的即将来临，不排除银行的保守心态会更浓，拆款方面会更趋于保守谨慎。 〞我们现在还没有这个问题，但还是要看风控那边怎么说，〞一位小型银行交易人士说 。 他们表示，半年财报结算还是对于银行拆出余额有限制性，这可能使得拆借的弹性变小 ，目前对月底的情况没办法保证。 本地时间12:12 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 30.930 31.002 台湾加权股价指数 9,374.93 9,391.14 隔夜银行间拆款加权平均利 0.388% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.387-0.390% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.385-0.460% --两周拆款利率区间 0.430-0.465% 0.388-0.470% **票券商票量稍增** 交易员指出，拆款市场稍现缺口之下，短票的量略微增加，以弥平缺口。目前对于月底 的情况仍保持谨慎，由于半年季报对不少银行而言仍无法拆出，若届时拆款无法支应需求， 短票操作、甚至债券附买回市场都要联合调度资金。 惟今日短票利率尚稳于上日低位，大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在 0.56%；部分中小票商仍成交0.57-0.59%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 566%，同前日，上日成交量51.96亿台币，前日为183亿。 台湾央行周三存单到期金额4,697.1亿台币相较，存单发行金额稍晚央行才会公布。[TW /MMTCN] 本周央行存单到期总额2兆90.2亿台币，本周余日存单到期情况分别为：周四5,900.8亿 ，以及周五539.5亿。 拆款中心资料 显示，修正周二超额准备为201亿台币，累积超额准备为2,622亿 台币、加计前期1%的超额准备为3,589亿台币。 **RP市场虽有走钱但调度平顺** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，寿险及多数投信抽回资金，不过新钱并不难找 ，债券附买回市场调度尚称平顺。 〞资金还是宽松，我们做的算很平顺，〞一位大型票券商资金调度人员说。 周三有法商东方汇理银行发行9.6亿人民币国际债券、及鸿海 公司债90亿台币 交割。 另外一家大型票券商交易人士则认为，虽然投信赎回多，但尾盘钱进场寻券，比起昨天 已见宽裕。 周四则有上海银行金融债21.5亿台币交割、周五则要交割10年公债104/5R期300亿台币 及土银外币债1.5亿美元。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.6 4%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率大致持稳上日，新承做主要成交在0.50% 左右，区间大致同于0.45-0.50%；公司债新承做附买回利率同上日在0.55%附近，区间一样 在0.48-0.55%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异 。(完) (审校 黄凯)