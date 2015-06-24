泰国经济：复苏脆弱，应留出政策空间应对内外部风险--6月会议记录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷6月24日 - 泰国货币政策委员会公布的6月10日会议记录显示，其认为由于经济增长的下行风险仍存，且经济复苏“脆弱”，应当保留一定的“政策空间”。
该委员会在此次会议上一致投票决定，维持一天期附买回利率在1.50%不变。委员会成员包括三名泰国央行官员和四名其他人士。
“由于经济增长仍面临来自内部和外部的风险，委员会认为应当留出政策空间以应对这些风险，”会议记录称。
会议记录中表示，由于政府支出与旅游业应会保持良好势头，“经济前景预计将逐步好转”。不过“经济复苏仍脆弱”。
记录中还称，货币政策委员会判断“迄今为止的货币政策举措令货币环境有所放宽，而泰铢汇率走势有利于经济复苏。”
泰铢兑美元 自3月11日降息以来，已经下跌约2.7%。
该委员会将于8月5日举行下次会议。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”