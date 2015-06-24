亚洲金融：澳洲将向亚投行出资9.3亿澳元，成为该行第六大股东

路透悉尼6月24日 - 澳洲政府周三表示，将在五年时间内向中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)出资9.3亿澳元(7.19亿美元)，从而成为亚投行的第六大股东。

包括英国、法国和伊朗在内的57个国家成为了亚投行的意向创始成员国。亚投行的法定资本金为1,000亿美元，被外界视为西方主导的世界银行的竞争对手。

亚投行于去年在北京筹建，旨在支持亚洲在交通、能源、电信和其他基础设施方面的投资。

“加入亚投行将使澳洲获得与领邦及最大贸易伙伴合作，以促进经济增长和就业的巨大机会，”澳洲国库部和外交部的一则声明称。

“亚投行将与民间部门密切合作，为澳洲企业利用亚洲基础设施增长的机会铺平道路。”