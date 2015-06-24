亚洲金融：澳洲将向亚投行出资9.3亿澳元，成为该行第六大股东

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼6月24日 - 澳洲政府周三表示，将在五年时间内向中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)出资9.3亿澳元(7.19亿美元)，从而成为亚投行的第六大股东。
包括英国、法国和伊朗在内的57个国家成为了亚投行的意向创始成员国。亚投行的法定资本金为1,000亿美元，被外界视为西方主导的世界银行的竞争对手。
亚投行于去年在北京筹建，旨在支持亚洲在交通、能源、电信和其他基础设施方面的投资。
“加入亚投行将使澳洲获得与领邦及最大贸易伙伴合作，以促进经济增长和就业的巨大机会，”澳洲国库部和外交部的一则声明称。
“亚投行将与民间部门密切合作，为澳洲企业利用亚洲基础设施增长的机会铺平道路。”
声明还称，澳洲国库部长霍基将于6月29日在北京参加成立协议的签署仪式。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”