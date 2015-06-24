国际油市：原油价格微升，受需求增强预期和伊朗核协议不确定性支撑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“美国原油库存已处于历史高点...但重点是，石油需求6月上升后，原油库存或许已经见顶。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。
“每桶60美元是未来几个月的新常态。”
Nunan表示，三菱商事的分析师预估，6月美国石油日需求料较上年同期增加140-180万桶。
美国石油协会(API)周二称，上周美国商业原油库存减少320万桶，连续八周减少，且降幅大于分析师预估的减少150-210万桶。美国能源资料协会(EIA)的官方库存数据则将于周三公布。
“虽然原油库存可能让油价上涨，我们预期美油和布油将分别在61.8和65美元遭遇强劲阻力。因此，预期油价将大致维持不变。”新加坡辉立期货周三在一份报告中称。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/张若琪 审校 李婷仪/于春红)
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