国际油市：原油价格微升，受需求增强预期和伊朗核协议不确定性支撑

“美国原油库存已处于历史高点...但重点是，石油需求6月上升后，原油库存或许已经见顶。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。

“每桶60美元是未来几个月的新常态。”

Nunan表示，三菱商事的分析师预估，6月美国石油日需求料较上年同期增加140-180万桶。

美国石油协会(API)周二称，上周美国商业原油库存减少320万桶，连续八周减少，且降幅大于分析师预估的减少150-210万桶。美国能源资料协会(EIA)的官方库存数据则将于周三公布。

“虽然原油库存可能让油价上涨，我们预期美油和布油将分别在61.8和65美元遭遇强劲阻力。因此，预期油价将大致维持不变。”新加坡辉立期货周三在一份报告中称。 (完)

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