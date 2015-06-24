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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 13:45 BJT

新兴汇市：多数亚洲货币走软，因美国升息预期重燃

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.01 123.94 -0.06 -3.51 119.66

坡元 1.3420 1.3406 -0.10 -1.19 1.3260

台币 30.930 31.002 +0.23 +2.55 31.718

韩元 1109.10 1104.60 -0.41 -0.88 1099.30

泰铢 33.78 33.74 -0.12 -2.61 32.90

菲律宾披索 45.13 45.10 -0.07 -0.91 44.72

印尼卢比 13285.00 13250.00 -0.26 -6.81 12380.00

印度卢比 63.68 63.59 -0.14 -1.02 63.03

马币 3.7520 3.7390 -0.35 -6.81 3.4965

人民币 6.2072 6.2068 -0.01 -0.05 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 郑茵/许娜/李春喜/李婷仪/张若琪)

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