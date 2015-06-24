重发-《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月24日

(重发以调整内文格式) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *龙岩工贸 15 2 6 6/25簿记建档 国开行 AA(中诚信) 6/26 6/29 发展集团 农业银行 A(中债资信) ======================================================================================= *天瑞集团 20 10 9 6/25簿记建档 渤海银行 AA 6/26 6/29 水泥有限公司 ======================================================================================= *东方航空 200 30 9 6/25簿记建档 工商银行 AAA(大公国际)6/26 6/29

交通银行 AAA-(中债资信) ======================================================================================= *华能国际 200 20 9 6/25簿记建档 农业银行 AAA 6/26 6/29 ======================================================================================= *厦门路桥 40 4 9 6/25簿记建档 建设银行 AAA(中诚信) 6/26 6/29 建设集团 国开行 AA(中债资信) ======================================================================================= *重庆市水务 50 7 9 6/25簿记建档 建设银行 AAA(中诚信) 6/26 6/29 资产经营公司 AA+(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国元证券 44 14 3 6/29招标 招商银行 AAA 6/30 7/1 (最高发行余额) ======================================================================================= 海峡出版 10 2 12 6/25簿记建档 招商银行 AA 6/26 6/29 发行集团 ======================================================================================= 东吴证券 30 10 3 6/25招标 浦发银行 AA+ 6/26 6/29 (最高发行余额) 江苏银行 ======================================================================================= 国电江苏电力 5 2 3 6/25簿记建档 招商银行 AAA 6/26 6/29

(二期) ======================================================================================= 国电江苏电力 5 1 3 6/25簿记建档 招商银行 AAA 6/26 6/29

(三期) ======================================================================================= 四川省铁路产业 20 20 12 6/25簿记建档 兴业银行 AA+ 6/26 6/29 投资集团 ======================================================================================= 新疆投资 10 5 12 6/25簿记建档 中信银行 AA+ 6/29 6/30 发展集团 ======================================================================================= 合肥华泰集团 6 3 12 6/26簿记建档 农业银行 AA- 6/30 7/1 ======================================================================================= 津膜科技 3 1.5 12 6/26簿记建档 兴业银行 A+ 6/29 6/30 ======================================================================================= 吉林昊融集团 15 15 12 6/26簿记建档 浦发银行 AA- 6/30 7/1 ======================================================================================= 盐城城南新区 5 5 12 6/29簿记建档 光大银行 AA 6/30 7/1 开发建设投资 ======================================================================================= 南京商贸旅游 10 3 12 6/30簿记建档 华夏银行 AA 6/30 7/1 发展集团 ======================================================================================= 北京供销社 10 5 12 推迟发行 北京银行 AA+ -- -- 投资管理中心 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 宿迁城建 7 5 5 6/25簿记建档 民生银行 AA 6/26 6/29 投资集团 ======================================================================================= 超威电源 5 5 3 6/25簿记建档 民生银行 AA 6/26 6/29 ======================================================================================= 江西水利 20 20 5 6/25簿记建档 浦发银行 AA+ 6/26 6/29 投资集团 农业银行 ======================================================================================= 重庆悦来 2.4 2.4 5 6/25簿记建档 光大银行 AA 6/26 6/29 投资集团 ======================================================================================= 武陵源 4.5 4.5 5 6/25簿记建档 建设银行 AA 6/26 6/29 旅游产业发展 ======================================================================================= 潞安新疆 3 3 5 6/26簿记建档 农业银行 AA 6/30 7/1 煤化工集团 (山西潞安矿业集团担保) ======================================================================================= 天原集团 16 8 3 6/26簿记建档 工商银行 AA 6/30 7/1

渤海银行 ======================================================================================= 栖霞建设 14.8 10 5 6/26簿记建档 工商银行 AA 6/29 6/30

交通银行 ======================================================================================= 山东东明 5 5 3 6/26簿记建档 工商银行 AA 6/30 7/1 石化集团 ======================================================================================= 奥瑞金 11 6 3 6/26簿记建档 交通银行 AA+ 6/29 6/30

民生银行 ======================================================================================= 重庆豪江建设 14 7 5 6/30簿记建档 招商证券 AA 7/2 7/3 开发 招商银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)