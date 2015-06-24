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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 14:17 BJT

台湾股市：收平盘附近，月线附近反压重陷入量缩整理

路透台北6月24日 - 台湾股市周三收在平盘附近。分析师指出，由于目前大盘指数临近月线9,402点的位置，压力较重，大盘陷入量缩整理，短线只要指数守稳年线之上，仍有望维持反弹态势。

今日大盘加权股价指数 收升0.07%报9,397.31点。今日成交初值 为777.37亿台币，上交易日修正后为1,006.81亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞主要观察年线(9,320点)不要跌破就维持反弹格局。〞

他并表示，就技术线型来看，目前月线位置反压较重，所幸大盘指数仍持在年线之上，若量能往千亿台币迈进，指数仍有机会反弹，明天指数主要区间暂看9,300-9,450点。

本地时间14:17，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.14%。(完)

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