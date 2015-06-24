台湾股市：收平盘附近，月线附近反压重陷入量缩整理

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月24日 - 台湾股市周三收在平盘附近。分析师指出，由于目前大盘指数临近月线9,402点的位置，压力较重，大盘陷入量缩整理，短线只要指数守稳年线之上，仍有望维持反弹态势。
今日大盘加权股价指数 收升0.07%报9,397.31点。今日成交初值 为777.37亿台币，上交易日修正后为1,006.81亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞主要观察年线(9,320点)不要跌破就维持反弹格局。〞
他并表示，就技术线型来看，目前月线位置反压较重，所幸大盘指数仍持在年线之上，若量能往千亿台币迈进，指数仍有机会反弹，明天指数主要区间暂看9,300-9,450点。
本地时间14:17，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.14%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”