《汇市简讯》欧洲盘初：日经指数大放异彩

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/美元升0.3%，欧元/日圆升0.43%，美元/日圆微涨0.08%，澳元/美元跌0.13%
* 日股日经指数涨0.52%，中国沪综指升0.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.02%，美国公债收益率报2.3978%，布兰特原油微涨0.08%
* 希腊政府有信心达成债务协议，尽管部分议员扬言抵制
* 英国央行委员威尔称就业市场火热，应考虑升息
* 美国“快速通道”法案在参议院通过关键障碍，立法进程继续推进 (完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。