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市场报道 | 2015年 6月 24日 星期三 13:53 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日经指数大放异彩

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* 欧元/美元升0.3%，欧元/日圆升0.43%，美元/日圆微涨0.08%，澳元/美元跌0.13%

* 日股日经指数涨0.52%，中国沪综指升0.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.02%，美国公债收益率报2.3978%，布兰特原油微涨0.08%

* 希腊政府有信心达成债务协议，尽管部分议员扬言抵制

* 英国央行委员威尔称就业市场火热，应考虑升息

* 美国“快速通道”法案在参议院通过关键障碍，立法进程继续推进 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)

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