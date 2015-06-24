《中国企业债发行日程表》--6月24日

路透北京6月24日 - 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 济南历城区 12 7 6/19簿记建档 5.00% AA 6/23-6/25 恒泰长财证券 国有资产运营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 新余市渝水区 12 7 6/23簿记建档 *7.70% AA- 6/24-6/30 信达证券 城区建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以土地使用权担保) 国开证券 ========================================================================================= 牡丹江新区 6 7 6/29簿记建档 -- AA 6/30-7/2 国开证券 城市投资公司 (第3-7年每年偿还20%本金) 东北证券等 ========================================================================================= 鹰潭龙岗 9 7 推迟发行 -- AA- -- 国信证券 资产运营 (第3-7年末分别偿还20%本金/鹰潭市投融资公司提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)