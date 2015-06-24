日本债市：公债价格涨跌互现，股市上扬及希腊乐观前景抑制上档空间

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
海外债市疲弱也抑制此间债券上行走势。上个交易日，美国指标10年期公债收益率 和德国10年期公债收益率 均上升，因乐观寄望希腊债务协商达成协议，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔的评论支撑联储9月可能升息的观点。
日本10年期公债收益率下跌0.5个基点至0.460%，但稍早曾高见0.470%。
日本20年期公债收益率稍早升至1.225%。30年期公债收益率则一度高见1.470%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.005% +0.5 0.000%
五年期公债 0.115% -1.0 0.125%
10年期公债 0.460% -0.5 0.465%
20年期公债 1.215% +1.0 1.205%
30年期公债 1.455% +0.5 1.450%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.85 +0.10 146.75
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/张若琪 审校 白云/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”