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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 14:44 BJT

日本债市：公债价格涨跌互现，股市上扬及希腊乐观前景抑制上档空间

海外债市疲弱也抑制此间债券上行走势。上个交易日，美国指标10年期公债收益率 和德国10年期公债收益率 均上升，因乐观寄望希腊债务协商达成协议，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔的评论支撑联储9月可能升息的观点。

日本10年期公债收益率下跌0.5个基点至0.460%，但稍早曾高见0.470%。

日本20年期公债收益率稍早升至1.225%。30年期公债收益率则一度高见1.470%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.5 0.000%

五年期公债 0.115% -1.0 0.125%

10年期公债 0.460% -0.5 0.465%

20年期公债 1.215% +1.0 1.205%

30年期公债 1.455% +0.5 1.450%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.85 +0.10 146.75

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/张若琪 审校 白云/杜明霞)

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