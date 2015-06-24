日本债市：公债价格涨跌互现，股市上扬及希腊乐观前景抑制上档空间

海外债市疲弱也抑制此间债券上行走势。上个交易日，美国指标10年期公债收益率 和德国10年期公债收益率 均上升，因乐观寄望希腊债务协商达成协议，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔的评论支撑联储9月可能升息的观点。