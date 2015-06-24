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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 15:06 BJT

路透基点：南京万达茂7亿元人民币贷款案完成，两家银行参贷--TRLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国最大商业地产公司--大连万达集团已完成7亿元人民币(1.13亿美元)三年期境内定期贷款，用于南京一处商场的建设。

南京万达茂投资有限公司为是次贷款的借款人，大连万达商业地产股份有限公司为担保方。

牵头行、簿记行兼额度代理行中国银行承贷5亿元人民币，江苏紫金农村商业银行作为一般参贷行承贷2亿元人民币。

消息人士称，该贷款按半年期分次偿付，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。

今年5月份，集团离岸子公司万达商业地产(香港)有限公司从七家银行获得5亿美元的三年期子弹式定期贷款，综合收益为320个基点，利差为275个基点，费用为135个基点。 (完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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