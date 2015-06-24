路透基点：南京万达茂7亿元人民币贷款案完成，两家银行参贷--TRLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国最大商业地产公司--大连万达集团已完成7亿元人民币(1.13亿美元)三年期境内定期贷款，用于南京一处商场的建设。

南京万达茂投资有限公司为是次贷款的借款人，大连万达商业地产股份有限公司为担保方。

牵头行、簿记行兼额度代理行中国银行承贷5亿元人民币，江苏紫金农村商业银行作为一般参贷行承贷2亿元人民币。

消息人士称，该贷款按半年期分次偿付，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。