路透基点：南京万达茂7亿元人民币贷款案完成，两家银行参贷--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国最大商业地产公司--大连万达集团已完成7亿元人民币(1.13亿美元)三年期境内定期贷款，用于南京一处商场的建设。
南京万达茂投资有限公司为是次贷款的借款人，大连万达商业地产股份有限公司为担保方。
牵头行、簿记行兼额度代理行中国银行承贷5亿元人民币，江苏紫金农村商业银行作为一般参贷行承贷2亿元人民币。
消息人士称，该贷款按半年期分次偿付，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。
今年5月份，集团离岸子公司万达商业地产(香港)有限公司从七家银行获得5亿美元的三年期子弹式定期贷款，综合收益为320个基点，利差为275个基点，费用为135个基点。 (完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”