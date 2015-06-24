台湾金融：台股今年10,300点目标不变，央行降息有空间--元大投顾

路透台北6月24日 - 台湾最大证券商--元大宝来旗下元大投顾周三指出，维持台股 今年10,300点的目标不变，但预估明年企业获利率可能由今年的12%降为6%。

元大投顾副总经理王诚宏说，台湾央行目前有半码(0.125个百分点)到一码(0.25个百分点)的降息空间，若央行降息可以刺激景气复苏。

王诚宏认为，虽然上半年欧洲、中国及日本景气不好，外需不佳，不过随着各大型经济体逐步复苏，下半年台湾有望受惠齐步复苏的拉抬；至于内需部分，台湾则有望受惠政府台商回台措施等刺激内需，使台湾今年仍有望维持3.5%的经济成长率。

元大投顾总经理陈豊丰则说，8月下旬开始至第三季底台股仍有望受惠景气逐步回温而挑战1万300点的目标，只不过明年的企业获利率估由今年的12%降为6%，若本益比未能提高，股市上扬空间可能较有限。