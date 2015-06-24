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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 15:19 BJT

路透基点：旺宏电子签约三年期再融资案，规模降至76.5亿台币--TRLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的半导体厂商旺宏电子已签约76.5亿台币(2.48亿美元)三年期再融资贷款案，有几家潜在承贷行未能在截止日期前回复，因此实际贷款规模小于初始目标90亿台币。

数家银行共担牵头行兼簿记行头衔，其中台湾合作金库为额度代理行，台湾土地银行为担保品控管行，兆丰商业银行为文件准备行。

消息人士称，还有另外10家银行在一般银团阶段中作为一般参贷行加入本案。

是次贷款案有两年的延期选择权，延期费为15个基点。贷款利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码100-150个基点，并同借款人税前净利润率挂钩。

贷款分六次不等额偿还，每半年偿还一次：5%(1-2), 10%(3-5)和60%(6)。

本次贷款将用于为借款人2010年9月取得的180亿台币等值五年期贷款 进行再融资。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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