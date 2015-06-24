路透基点：旺宏电子签约三年期再融资案，规模降至76.5亿台币--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的半导体厂商旺宏电子已签约76.5亿台币(2.48亿美元)三年期再融资贷款案，有几家潜在承贷行未能在截止日期前回复，因此实际贷款规模小于初始目标90亿台币。
数家银行共担牵头行兼簿记行头衔，其中台湾合作金库为额度代理行，台湾土地银行为担保品控管行，兆丰商业银行为文件准备行。
消息人士称，还有另外10家银行在一般银团阶段中作为一般参贷行加入本案。
是次贷款案有两年的延期选择权，延期费为15个基点。贷款利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码100-150个基点，并同借款人税前净利润率挂钩。
贷款分六次不等额偿还，每半年偿还一次：5%(1-2), 10%(3-5)和60%(6)。
本次贷款将用于为借款人2010年9月取得的180亿台币等值五年期贷款 进行再融资。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”