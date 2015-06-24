路透基点：旺宏电子签约三年期再融资案，规模降至76.5亿台币--TRLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的半导体厂商旺宏电子已签约76.5亿台币(2.48亿美元)三年期再融资贷款案，有几家潜在承贷行未能在截止日期前回复，因此实际贷款规模小于初始目标90亿台币。

是次贷款案有两年的延期选择权，延期费为15个基点。贷款利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码100-150个基点，并同借款人税前净利润率挂钩。