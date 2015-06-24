中国金属：精炼铅消费增速料放缓，因车用领域需求减弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
尽管价格走低，但精炼铅产量在5月依然达到了2014年11月以来的最高水平。
上海期交所主力期铅 同2011年4月创下的合约高点相比，已经跌去近50%。
研究公司安泰科的资深分析师冯君从认为，令生产保持强劲的主要原因在于，许多铅冶炼厂在过去两年里升级了设备，以满足更加严格的环保要求，升级也带来了产能的扩增。
她补充道，很多铅冶炼厂也没有大规模减产，因为冶炼过程中的副产品比如铋和银，依然让生产者有利可图。
安泰科预估2015年中国精炼铅的产量可能增长2.3%，达到约485万吨。
安泰科还预估，今年的铅消费量料增加3.7%至515万吨左右，低于2014年5.5%的估计增幅。(完)
(编译 蔡美珍/高琦 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”