中国金属：精炼铅消费增速料放缓，因车用领域需求减弱

尽管价格走低，但精炼铅产量在5月依然达到了2014年11月以来的最高水平。

上海期交所主力期铅 同2011年4月创下的合约高点相比，已经跌去近50%。

研究公司安泰科的资深分析师冯君从认为，令生产保持强劲的主要原因在于，许多铅冶炼厂在过去两年里升级了设备，以满足更加严格的环保要求，升级也带来了产能的扩增。

她补充道，很多铅冶炼厂也没有大规模减产，因为冶炼过程中的副产品比如铋和银，依然让生产者有利可图。

安泰科预估2015年中国精炼铅的产量可能增长2.3%，达到约485万吨。

安泰科还预估，今年的铅消费量料增加3.7%至515万吨左右，低于2014年5.5%的估计增幅。(完)