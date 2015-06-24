中港个股：中行将发多币种债券筹资30亿美元支持“一带一路”--市场人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月24日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周三将在全球发售包含四个币种的债券。据市场人士透露，该笔债券规模在30亿美元左右，为“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)基础设施项目提供融资。
路透获得的债券募集说明书显示，中行此次计划海外发行四个币种，包括离岸人民币、欧元、新加坡元和美元的中期票据。
消息人士透露，该笔债券已于上周进行全球路演，周三最终发行定价。这笔资金将存于中国银行海外分行，用于“一带一路”项目的融资服务。
路透旗下IFR稍早报导称，该笔债券里，美元债券中三、五和10年期债券定价分别在美国国债+140个基点、150个基点和180个基点；离岸人民币两年期债券的收益率在3.75%左右,四年期新加坡元债券收益率则在3.0%左右。
中国银行还会视投资者兴趣增加债券发行的欧元部分，但融资规模尚未确定。
债券承销书亦显示，发债所得将被存入中行在台北、香港、新加坡、阿布扎比和匈牙利的几家分行，用于“公司一般用途”。
中国银行董事长田国立3月曾表示，今年计划为“一带一路”国家提供不低于200亿美元的贷款授信额度，未来三年提供1,000亿美元。（完） (记者 赵红梅；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”