欧元债市：德债收益率下滑，市场在希腊问题关键会议前保持谨慎

希腊提出的最新改革提议受到了欧洲政策制定者的欢迎，但尚未达成协议。

希腊经济部长史塔沙基斯周三表示，对于希腊为了打破谈判僵局而提出的一系列提议，该国与国际债权人还有“两三个”议题尚未解决。

分析师表示，来自齐普拉斯领导的左翼激进联盟党(Syriza)内部的一些反对声音，也需要市场谨慎对待。

德国10年期公债收益率 下跌1个基点至0.86%。自上周以来该收益率已经上升了约10个基点，因在希腊提出最新改革提议后，其与国际金主达成协议的希望增加。

KBC策略师Piet Lammens说：“今天的市场表现很重要，或许会是动荡的一天...显然还没有确切的协议。这将是观察希腊的一天，要看相关的传闻以及会议传出的评论。”(完)

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