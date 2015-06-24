欧元债市：德债收益率下滑，市场在希腊问题关键会议前保持谨慎

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
希腊提出的最新改革提议受到了欧洲政策制定者的欢迎，但尚未达成协议。
希腊经济部长史塔沙基斯周三表示，对于希腊为了打破谈判僵局而提出的一系列提议，该国与国际债权人还有“两三个”议题尚未解决。
分析师表示，来自齐普拉斯领导的左翼激进联盟党(Syriza)内部的一些反对声音，也需要市场谨慎对待。
德国10年期公债收益率 下跌1个基点至0.86%。自上周以来该收益率已经上升了约10个基点，因在希腊提出最新改革提议后，其与国际金主达成协议的希望增加。
KBC策略师Piet Lammens说：“今天的市场表现很重要，或许会是动荡的一天...显然还没有确切的协议。这将是观察希腊的一天，要看相关的传闻以及会议传出的评论。”(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红/王洋; 审校 杜明霞/白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选