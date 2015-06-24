《全球汇市》美元涨势暂歇，美国升息前景再次成为焦点

“投资者似乎再次降低对希腊事态的关注，我认为，这意味着注意力转回到基本面，因此我们看到美元再现力道，”他说。

希腊与债权人之间的谈判未见重大进展，但投资人仍乐观期待协议可望在短期内达成。

希腊总理齐普拉斯周三将与欧洲央行总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和欧盟执委会主席贾克会晤。

这场会谈将于午后在布鲁塞尔举行，之后欧元集团财长会议将在1700GMT举行，力争结束债务协商的僵局状态。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1201 1.1169 +0.29 -7.41 1.2097

美元/日圆 123.97 123.94 +0.02 +3.58 119.68

欧元/日圆 138.88 138.34 +0.39 -4.07 144.77

美元/瑞郎 0.9318 0.9341 -0.25 -6.27 0.9941

英镑/美元 1.5782 1.5729 +0.34 +1.34 1.5573

美元/加元 1.2325 1.2324 +0.01 +6.09 1.1618

澳元/美元 0.7728 0.7732 -0.05 -5.39 0.8168

新西兰元/美元 0.6860 0.6847 +0.19 -12.02 0.7797

欧元/瑞郎 1.0438 1.0428 +0.10 -13.20 1.2026

欧元/英镑 0.7095 0.7097 -0.03 -8.51 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2367 9.2247 +0.13 -2.45 9.4688

美元/挪威克朗 7.8231 7.8233 -0.00 +4.70 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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