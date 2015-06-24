全球金市：现货金跌至一周低点，因股市上扬且美元持坚

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“金市最近消化了很多‘坏’消息，我们很好奇市场还能再跌多少。新兴市场的实货需求看起来仍然不振，特别是但不仅限于消费大国印度。这带来金价续跌的可能性，但我们认为跌势可能不大。”
0715GMT，现货金 跌0.2%，至每盎司1,176美元，周二下跌0.6%。金价盘中触及低点1,174.7美元，为6月17日以来最低。
希腊左翼政府乐观认为，议会将会通过政府与债权人的债务协议。这项消息令金价承压。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。 此外，亚特兰大联储的GDPNOW模型显示，美国第二季经济有望成长2.0%。
消息人士告诉路透，中国央行“随时”可能批准推出人民币黄金定盘价，本周召开的主要行业会议上可能浮现更多细节。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”