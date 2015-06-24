台湾债市：10年公债殖利率收低，因外销订单疲弱景气不佳

* 10年券殖利率走低，终止连二日收升 * 市场关注台湾央行会后声明，料趋宽松有利多方 * 外销订单衰退显示景气趋缓，资金宽松气氛偏多债市 路透台北6月24日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周三收低，终止连两日上扬走势。交 易员表示，外销订单数据不佳，把殖利率往下带，加上明天央行将召开理监事会议，市场预估央行货币政策将 趋于宽松，有利多方。 交易员指出，因外销订单等数据不佳，今年经济成长率恐不保3%，因此，即使国际债市走势不利台债，但 台债10年券殖利率一旦攻上1.52%，大型金融机构买单就进场，筹码面仍有利多方。这令市场交投趋谨慎，交 易冷清。 〞今天真的很难玩，波动区间很窄，我们只好在1.51%以上买，1.51%以下就卖，小小赚一点钱，但区间真 的很窄，交投很冷清。〞大型金融机构交易员说。 一位证券商交易员表示，今天10年券殖利率一早就反应昨天公布的外销订单数据不佳，并且连结到明天央 行将召开理监事会议，市场认为央行将会考量景气不佳，货币政策将趋于宽松，亦使市场偏向多方。 他指出，若明央行宣示货币基调趋于宽松，加上今年公债筹码较少，因此预料殖利率有些微往下走的空间 。 另一证券商交易员也说，今天不仅债市交投清淡，股市和期货市场表现也差不多，交投冷清；但他认为， 台债不论是从资金面、筹码面或是基本面都有利债市，促使殖利率往下走。 美国公债价格周二连跌第二日，因市场仍对希腊与债权人达成协议抱存希望，另外美国联邦储备理事会(F ED/美联储)官员的讲话支持联储可能在9月升息的观点。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.9800%-0.9850%；10年增额券10 4/5R发行前交易殖利率暂看1.50%-1.51%。 台湾股市周三收在平盘附近。分析师指出，由于目前大盘指数临近月线9,402点的位置，压力较重，大盘 陷入量缩整理，短线只要指数守稳年线之上，仍有望维持反弹态势。 台湾经济部周二公布，5月外销订单较上年同期减5.9%，不但逊于市场预估的衰退0.65%，更再创逾两年的 低位。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.27 0.9835% 0.9800-0.9835 4.00 10 104/5R -0.63 1.5082% 1.5075-1.5125 81.00 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 6/24(三) 美国建筑许可年率；美国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率；美国个人消费支出(PCE)物价指数 ；经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。 6/25(四) 台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策；台湾公布5月M2年增率；美国公布实质个人支出、个人 所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国Markit综合采购经理人指数(PMI)；美国商务部部长普 里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说；欧盟国家和政府首脑会 议(至6月26日)。 6/26(五) 法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和消费者信心指数； 美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心指数终值；英国央行总裁卡尼与美国 前总统克林顿发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5082 5 104/9 0.9835 3 104/1 0.7115 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/曾祥进)