中国基金：国内首只商品期货基金--白银LOF即将发行-深交所副总

路透北京6月24日 - 中国深圳证券交易所副总经理林凡周三表示，深交所正努力建设基金超市，国内首只商品期货基金--白银LOF已获证监会批准并即将发行。此外，其首只跨时区ETF--纳指100ETF亦即将上市。

他在前海公募REITs金融创新高峰论坛上称，未来深交所的产品线将涵盖指数产品、期权产品、基金产品、固收产品，包括资产证券化产品以及衍生品五类。

林凡说，深交所将完善资产证券化创新平台，研究扩大基础资产资产证券化产品的基础资产涵盖范围，并推动股票期权试点。

LOF称为“上市型开放式基金”，也就是基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。

目前，深交所正积极推进前海金融资产跨境的交易平台建设，前海跨境平台的目标定位围绕人民币国际化，特别以广东自贸区和前海深港合作区的发展搭建的平台，使内地的企业在前海平台能得到香港高效的融资渠道，也能为香港市场提供更多的人民币计价的金融工具。