金属期市：伦铜转升，市场关注希腊问题

0725 GMT，伦敦三个月期铜 小涨0.2%至每吨5,791.50美元，周二为跳涨2.2%。不过，铜价自5月中以来的趋势是一路向下，周一还触及三个月低点5,642.50美元。

上海期铜 上涨0.8%，报每吨42,190元人民币。

最新数据显示，中国5月精炼铜进口降至近27.5万吨，年内迄今的降幅为12.4%。

“这是受到5月需求疲弱，套利操作导致4月进口强劲，以及中国精炼铜产能状况的共同影响，”巴克莱在研究报告中指出。

随着中国多项基础建设项目的批准，铜和锌的需求前景改善。

低价和缺水正在阻碍智利铜矿供应。智利首都圣地亚哥6月遭遇到半个世纪以来同期最严重干旱。

此外，智利大型Collahuasi铜矿的工人周二表示，他们在与雇主的斗争中不会退缩，并敦促其它矿场也都加入进来，发动全国性的大罢工。

其它金属方面，伦敦期镍 、期铝 、期铅 和期锌 都上涨约0.5%。(完)

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