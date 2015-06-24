金属期市：伦铜转升，市场关注希腊问题

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0725 GMT，伦敦三个月期铜 小涨0.2%至每吨5,791.50美元，周二为跳涨2.2%。不过，铜价自5月中以来的趋势是一路向下，周一还触及三个月低点5,642.50美元。
上海期铜 上涨0.8%，报每吨42,190元人民币。
最新数据显示，中国5月精炼铜进口降至近27.5万吨，年内迄今的降幅为12.4%。
“这是受到5月需求疲弱，套利操作导致4月进口强劲，以及中国精炼铜产能状况的共同影响，”巴克莱在研究报告中指出。
随着中国多项基础建设项目的批准，铜和锌的需求前景改善。
低价和缺水正在阻碍智利铜矿供应。智利首都圣地亚哥6月遭遇到半个世纪以来同期最严重干旱。
此外，智利大型Collahuasi铜矿的工人周二表示，他们在与雇主的斗争中不会退缩，并敦促其它矿场也都加入进来，发动全国性的大罢工。
其它金属方面，伦敦期镍 、期铝 、期铅 和期锌 都上涨约0.5%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 白云/高琦 审校 杜明霞/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”