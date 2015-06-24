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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 17:06 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收贬无视美指大涨，投机者借机博取央行维稳价差

* 人民币跟随中间价微收贬
    * 央行坚守6.21元支撑，维稳决心坚定
    * 投机者借央行博取维稳价差

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京6月24日 - 人民币兑美元即期 周三收盘微贬，中间价跌至一周低位
。交易员称，人民币在隔夜美元指数 大涨后仅小跌，坚守6.21元一线支撑，彰显央行
维稳决心。不少投机者也纷纷在这附近建立美元空头头寸，博取央行维稳价差。
    
    他们并指出，中美高层对话期间人民币通常会面临一定的升值压力，但目前人民币汇率
已在高位，且美联储加息预期一直存在，做空人民币仍是大势所趋。近期购汇需求较明显，
但结汇盘守稳6.21附近，估计分红月购汇需求消退前，窄幅盘整走势仍将维持。
            
    “这种走势已经不属市场正常行为了，其实大家也都认为央行会守在这个位置，坚信会
形成一道屏障，在这附近建立空头头寸，捞点点差，还可以赚点利息。”一中资行交易员称
。
    
    另一外资行交易员亦称，平时主要是抓住二三十个点的波段操作，但是鉴于市场总有突
破区间震荡的一天，也不敢把交易量做大。如果外资猛烈出逃或中间价大幅调低，则有可能
带动人民币打破横盘局面。上周五中国A股暴跌时人民币触及近两个月低点，或是外资流出
的佐证。

    招商证券宏观组最新报告指出，近期关于人民币汇率的信号较为嘈杂。一方面，国内市
场贬值预期持续上升，即期汇率与中间价偏离度扩大；另一方面，CNH和港元 汇率又
较为稳定。经过三个月的稳定后，人民币汇率可能正在酝酿变化。
    
    在正在举行的第七届中美战略与经济对话中，美财长杰克卢称中国继续向市场汇率机制
转变至关重要，中国需进一步深化金融领域改革和利率市场化，并采取审慎步骤开放资本账
户。 
    
    针对美国财政部近期重申人民币被低估，中国央行行长周小川表示，中美两国对人民币
估值的差异，源于两国“根据不同”。如果以国际收支经常项目作为判据的话，中国的汇率
 CNY=CFXS 大体上处于一个比较合理的水平。 
    
    全球汇市方面，美元指数上日触及逾一周高点后在周三下跌，因美国10年期公债收益率
(殖利率)下滑。投资者的关注点逐渐由希腊转回美国升息前景上。美联储官员暗示，今年可
能升息两次。 
 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
                                             今日            上日       升贬
              即期成交价格                  6.2071          6.2068      0.00%
                    中间价                  6.1142          6.1119     -0.04%
              成交额                       119亿美元                      
                                                                          
   日内美元/人民币相对中间价最大波幅   -1.56% (上限±2%)     日高       日低
                  日内波动幅度(pips)          28            6.2065     6.2093 
              2015年来即期升贬值幅度        -0.05%                             
            1年期美元/人民币掉期升水         1415                         
                                                                      
                                                                          
                                             今日             上日        
               1年期NDF                  6.2425/6.2475      6.2423        
                       CNH即期           6.2020/6.2034      6.1992        
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹/张金栋; 审校 黄凯/曾祥进)

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