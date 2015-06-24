法国经济：2016和2017年的赤字目标面临无法达成的风险--支出审计机构

路透巴黎6月24日 - 法国公共支出审计机构周三警告，尽管该国今年温和的公共赤字削减目标容易完成，但能否在2017年将赤字与经济产出的比率降到2.7%还远不能确定。

4月时法国曾表示今年将把赤字与国内生产总值(GDP)之比降到3.8%，2016年降到3.3%，并在2017年降到欧盟规定的3%上限以下。

法国审计法庭在其年报中表示，2016年和2017年的目标基于每年节约145亿欧元之上，而政府尚未提供有关节支的足够细节。

其还在公告中表示，国防和就业方面尤其具有超支的风险。

该机构还表示，即便是上述目标能够达成，该国债务与GDP的比率也将继续攀升，从而使国家容易受到利率上升的打击。