法国经济：2016和2017年的赤字目标面临无法达成的风险--支出审计机构

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透巴黎6月24日 - 法国公共支出审计机构周三警告，尽管该国今年温和的公共赤字削减目标容易完成，但能否在2017年将赤字与经济产出的比率降到2.7%还远不能确定。
4月时法国曾表示今年将把赤字与国内生产总值(GDP)之比降到3.8%，2016年降到3.3%，并在2017年降到欧盟规定的3%上限以下。
法国审计法庭在其年报中表示，2016年和2017年的目标基于每年节约145亿欧元之上，而政府尚未提供有关节支的足够细节。
其还在公告中表示，国防和就业方面尤其具有超支的风险。
该机构还表示，即便是上述目标能够达成，该国债务与GDP的比率也将继续攀升，从而使国家容易受到利率上升的打击。
去年，该机构曾准确预测政府将无法达到当年3.8%的预算赤字目标，当年的实际赤字比率为4.0%，仅比前一年度降低0.1个百分点。(完) (编译 王洋; 审校 王颖)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选