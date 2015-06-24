《路透晚报》--6月24日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创18年半高位，受企业获利乐观及希腊憧憬支撑

日本股市日经指数周三升至1996年以来高位，今年以来涨幅扩大至大约20%，主要受经济成长加速迹象、企业获利乐观预期、及希腊债务违约危机有解憧憬等因素推升。日经指数收高0.3%，至20,868.03点，超越2000年网路泡沫高峰时的高点20,833.21点。东证股价指数上涨0.2%至1,679.89点，创八年收盘高位。

--中国股市：沪综指收升2.5%，电力、运输服务等国企改革股推动大盘续反弹

中国股市沪综指收升2.5%。分析师指出，在沪股通连续两个交易日净买入规模超过70亿元以及新股申购资金解冻继续回流等推动下，主力资金选择电力、运输服务等国企改革板块进行运作。短线看，量能有所放大，料股指有望继续反弹上试5日均线。沪综指收报4,690.150点，涨113.658点或2.48%，盘中一度跌至4,552.13点。上证A股今日成交8,094亿元人民币，上日为6,882亿元。沪深300指数收报4,880.13点，涨1.96%。

--香港股市：连续第四个交易日上涨，受助于内地股市企稳

香港股市连续第四个交易日上涨，从内地股市企稳中获得支撑，此外有关希腊将很快与债权人达成协议并避免债务违约的期望，提振了全球市场，也给予港股支撑。恒生指数收升0.3%至27,404.97点，恒生国企指数涨0.6%至13,684.80点。

--汇市：美元涨势暂歇，美国升息前景再次成为焦点

美元指数上日触及逾一周高点后在周三下跌，因美国10年期公债收益率(殖利率)下滑。投资者的关注点逐渐由希腊转回美国升息前景上。0839GMT，美元指数报94.963，日内下跌0.49%；周二一度攀升至6月12日以来高点95.636，上涨1.2%，为5月底以来最大单日涨幅。欧元兑美元上涨0.53%，报1.1226。

--欧元债市：德债收益率下滑，市场在希腊问题关键会议前保持谨慎

德国公债收益率(殖利率)下滑，因市场在关于希腊现金换改革协议的关键会议之前转持谨慎态度，尽管最近几日达成协议的可能性越来越大。希腊总理齐普拉斯周三将与欧洲央行总裁德拉吉、国际货币基金组织总裁拉加德和欧盟执委会主席贾克会晤。0836GMT，德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.85%。

--国际油市：原油价格微升，受需求增强预期和伊朗核协议不确定性支撑

油价在亚洲市场微升，因市场寄望美国原油需求超出预期；同时围绕伊朗下周能否达成核计划协议的疑虑，则缓解了供应过剩的担忧。0834GMT，8月布兰特原油期货微升0.34美元至每桶64.79美元，8月美国原油期货上涨0.36美元至每桶61.37美元。

--全球金市：现货金跌至一周低点，因股市上扬且美元持坚

现货金跌至一周低点，连续第四个交易日走低，因美元走强，且希腊债务协议憧憬推动国际股市持续上涨。0834GMT，现货金跌至每盎司1,176.50美元，周二下跌0.6%。金价盘中触及低点1,174.7美元，为6月17日以来最低。

--金属期市：伦铜平盘附近震荡，市场关注希腊问题

伦敦期铜在平盘附近震荡，市场焦点从需求出现季节性下滑，转至对希腊债务问题有望达成协议的乐观情绪上，美元走软亦带来影响。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.11%，报每吨5,773.50美元。上海期交所主力期铜涨0.79%至每吨42,190元人民币。