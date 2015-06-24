路透伦敦6月24日 - 以下为德国商业银行技术分析师钟丝(Karen Jones)对外汇市场重要技术走势及价位的预测：

欧元/美元：面对密集的上方阻力偃旗息鼓，阻力包括五个月阻力线、5月和2月高点1.1443/1.1534美元。日内艾略特波段指标已愈加偏空，汇价预期将回到3月26日高点1.1052美元和两个月支撑线1.1004美元。注意昨日的抛盘已到达云区顶部，为今日在1.1146美元处提供支撑。

欧元/英镑：遭抛售退至0.7072支撑线附近，目前已获得一定支撑。日内最高料在0.7215上下，最低可能跌至5月低点0.7057和3月低点0.7053。再往下将是心理支撑位0.7000和六年下行通道切入位0.6985。

欧元/日圆：过去几个交易日一直未能突破140.70/141.06阻力区域，因此重点已转至基本支撑位，尤其是两个月上行趋势线位置和200日移动均线切入位138.04/137.32日圆。跌穿该水平将导致技术图表显现恶化信号，并下探55日移动均线切入位134.57日圆。超短线料出现小幅上扬，但预计会在140.70/141.06下方遇阻。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1216 1.1169 +0.42 -7.28 1.2097

美元/日圆 123.87 123.94 -0.06 +3.50 119.68

欧元/日圆 138.94 138.34 +0.43 -4.03 144.77

美元/瑞郎 0.9303 0.9341 -0.41 -6.42 0.9941

英镑/美元 1.5792 1.5729 +0.40 +1.41 1.5573

美元/加元 1.2289 1.2324 -0.28 +5.78 1.1618

澳元/美元 0.7749 0.7732 +0.22 -5.13 0.8168

新西兰元/美元 0.6884 0.6847 +0.54 -11.71 0.7797

欧元/瑞郎 1.0437 1.0428 +0.09 -13.21 1.2026

欧元/英镑 0.7101 0.7097 +0.06 -8.43 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2259 9.2247 +0.01 -2.57 9.4688

美元/挪威克朗 7.8078 7.8233 -0.20 +4.49 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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