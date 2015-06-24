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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 16:32 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月24日

路透香港6月24日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:31时，1
 港元=0.80051人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为30.67%，高于上交易日收盘的28.34%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.22      6.72      0.97
 建设银行                                          6.80      7.37      1.15
 中国银行                                          4.80      5.44      1.10
 农业银行                                          3.75      4.23      1.11
 招商银行                                         18.93     23.40      1.01
 中信银行                                          7.94      6.49      1.53
 交通银行                                          8.08      8.09      1.25
 民生银行                                          9.81     10.48      1.17
 中国人寿                                         32.53     35.00      1.16
 中国平安                                         84.87    111.80      0.95
 中国太保                                         30.92     39.25      0.98
 中信证券                                         29.04     29.50      1.23
 新华人寿                                         59.60     49.05      1.52
 海通证券                                         24.02     22.60      1.33
 华能国际                                         13.52     10.84      1.56
 大唐发电                                          8.50      4.25      2.50
 华电国际                                         10.44      8.73      1.49
 中煤能源                                         12.91      5.13      3.14
 中国神华                                         22.87     18.34      1.56
 中国石油                                         11.82      9.10      1.62
 兖州煤业                                         16.64      6.77      3.07
 中国石化                                          7.29      6.83      1.33
 上海石化                                          9.93      4.38      2.83
 中海油服                                         29.69     13.82      2.68
 仪征化纤                                         10.42      3.63      3.59
 中国铝业                                          9.15      4.07      2.81
 江西铜业                                         26.38     13.80      2.39
 洛阳钼业                                         15.74      6.21      3.17
 紫金矿业                                          5.88      2.80      2.62
 马钢股份                                          6.26      2.79      2.80
 鞍钢股份                                          7.81      5.71      1.71
 重庆钢铁                                          6.73      2.53      3.32
 海螺水泥                                         23.37     30.15      0.97
 洛阳玻璃                                         25.61      7.34      4.36
 京城机电                                         15.62      5.80      3.36
 中联重科                                          8.84      5.38      2.05
 金隅股份                                         12.33      8.39      1.84
 中国国航                                         14.28      9.45      1.89
 东方航空                                         13.79      7.10      2.43
 南方航空                                         15.98      9.84      2.03
 中国远洋                                         13.18      5.26      3.13
 中海集运                                          9.20      3.18      3.61
 中集集团                                         31.79     21.85      1.82
 中海发展                                         12.47      5.80      2.69
 宁沪高速                                         10.49     10.40      1.26
 深高速                                           10.11      6.56      1.93
 成渝高速                                          8.30      3.78      2.74
 皖通高速                                         15.05      9.15      2.05
 广深铁路                                          8.77      4.58      2.39
 中国南车                                         21.21     12.08      2.19
 中国交建                                         15.73     12.24      1.61
 中国铁建                                         17.31     12.76      1.69
 中国中铁                                         15.91      8.80      2.26
 长城汽车                                         42.76     38.00      1.41
 比亚迪                                           63.58     50.90      1.56
 广汽集团                                         16.71      7.58      2.75
 青岛啤酒                                         51.80     49.05      1.32
 白云山                                           39.59     29.90      1.65
 新华制药                                         15.64      7.29      2.68
 海信科龙                                         13.78      7.04      2.45
 南京熊猫                                         24.47     10.48      2.92
 晨鸣纸业                                         11.22      5.46      2.57
 上海医药                                         26.03     22.90      1.42
 中兴通讯                                         27.54     21.30      1.62
 东方电气                                         25.21     15.60      2.02
 潍柴动力                                         33.10     25.30      1.63
 东北电气                                          8.30      3.10      3.34
 广船国际                                         64.32     31.35      2.56
 经纬纺机                                         24.70     11.58      2.66
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         19.02      6.72      3.54
 北辰实业                                          8.21      3.86      2.66
 创业环保                                         15.89      7.06      2.81
 中国中冶                                          8.24      3.69      2.79
 金风科技                                         21.10     16.76      1.57
 丽珠                                             81.66     57.10      1.79
 万科                                             14.38     19.48      0.92
 郑煤机                                           13.39      6.02      2.78
 大连港                                            8.45      3.84      2.75
 山东墨龙                                         14.63      4.90      3.73
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.19
 复星医药                                         32.69     31.30      1.30
 光大银行                                          5.57      4.70      1.48
 东江环保                                         65.29     18.20      4.48
 上海电气                                         18.08      6.82      3.31
 广发证券                                         25.87     21.60      1.50
 华泰证券                                         26.68     23.25      1.43
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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