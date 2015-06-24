人民币衍生品：美元掉期升水小跌因巨量IPO资金解冻，但跨月前跌幅料有限

路透上海6月24日 - 中国境内美元/人民币掉期 周三多数期限小幅下行，因打新资金解冻回流增多，供需改善紧势稍缓。分析人士指出，由于半年末时点考核因素未过，人民币资金面仍较为紧张，利率小升，估计在跨月前美元掉期升水下降空间料有限。

他们并指出，境内外联动密切的离岸CNH掉期升水小幅调整，亦帮助缓解境内掉期升势。根据经验，估计跨月后掉期点有望回落，但调整幅度仍需看资金紧张程度和货币政策预期。

“到7月初可能会好一点吧，但近期货币政策预期没有那么明朗，大家都说货币市场利率最低的时点已经过去了，如果是这样，掉期下的空间也比较有限。”一国有大行交易员指出。

另一中资行交易员认为，估计一年期美元掉期点1,200附近可能是近期底部，而上方阻力则在1,500附近，“即期都不动，而下半年资金面估计也不会太紧，跟着IPO节奏波动吧。”

截止收盘，离岸CNH一年期掉期升水 报1,430点子，较昨日1,475点子下跌3.05%。

美元/人民币一周期掉期 今日收报34个点子，较上周五上涨6.25%；一个月期 收于140点子，较上周五上升16.67%；一年期掉期美元升水 收于1,415点子，较上周五上升3.28%，本周二曾创下1,425的本月新高。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率继续攀升，Shibor各期限利率亦全线走高。今起开始七天期资金开始跨月，该期限质押式回购加权平均利率 小升至2.81%附近，继续刷新月内高点，上日为2.7806%。

截止上周五本轮23只新股发行全部完毕，包括国泰君安在内的新股网上网下申购冻结资金规模猛增至5.89万亿元人民币，较上一轮新股申购资金规模高出1.14万亿元。 而新一轮新股发行尚未公布。