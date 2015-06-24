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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 17:22 BJT

台湾汇市：台币兑美元量增连两日收贬，因美元续强及外资持续汇出

* 台币兑美元放量连两日收贬
    * 因美元续强及外资持续汇出
    * 明日实质交易区间估在30.850-30.950

    路透台北6月24日 - 台币兑美元 周三量增连两日收贬。汇银人士表示，美国经
济数据优于预期提振国际美元续强，带动台币随亚币趋弱整理，加以外资持续汇出，令台币
实质交投一度趋贬靠向30.960，但在出口商抛汇卖需涌进下，实质交投跌幅收敛至30.900附
近。
    
    交易员指出，由于台湾5月外销订单明显逊于预期及美元续强，来自外商银行间的美元
买盘强劲，出口商则在台币贬破30.930积极进场抛汇，但依旧难挡实质交投在30.900上方趋
弱整理格局，后续关注日圆及韩元等亚币走势及外资动向。 
    
    “只要日圆没站稳124上方，台币也贬不太动，(实质交投)贬破31元没这么快。”一位
大型官股银行交易员说。
    
    至于资金流向方面，交易员表示，早盘外资汇出量能较为明显，午后汇出力道趋缓；而
季底前出口商抛汇需求仍旧畅旺，带动台币交投热络,合计台北外汇及元太外汇成交量增至1
2.77亿美元。
    
    台湾股市周三收升0.07%报9,397.31点。 证交所今日资料显示，外资及陆
资在台股再转为买超2.89亿台币；上交易日为卖超12.98亿台币。 
    
    多数亚洲新兴市场货币周三下滑，因美国联邦储备理事会(美联储)理事鲍威尔的讲话令
美国即将升息的预期回暖。 其中韩元兑美元  收低0.3%至1,10
8.4，盘中一度触及6月18日来最低1,110.7。上日收报1,104.6。 
    
    台币今日实质交易区间在30.880-30.962；上日交易区间在30.765-30.865。交易员预估
，台币明日实质交易波动区间料在30.850-30.950。 
           
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘
稍增。一个月美元/台币远汇 尾盘报30.838/30.858，上日收在30.810。     
    
     
    本周余日国际重要经济数据和事件有：     
    
    6/24(三)
    德国6月IFO企业景气判断指数；美国建筑许可年率；美国企业获利；美国国内生产总值
(GDP)环比年率；美国个人消费支出(PCE)物价指数；经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和
金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。
    
    6/25(四)
    台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策；台湾公布5月M2年增率；美国公布实
质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国Markit综合采购
经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加拿大央行副总
裁Lawrence Schembri发表演说；欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。

     6/26(五)
    法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和
消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心
指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.052    31.002  30.880-31.052   31.005     8.36    7.92
                                                                         
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 美元/台币一个月期           -0.070/-0.050          -0.055/-0.040
 美元/台币六个月期           -0.170/-0.140          -0.155/-0.130
 (完)

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