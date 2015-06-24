离岸人民币：蒙古国发行三年期人民币主权债券，初始利率询价中枢为7%

路透香港6月24日 - 继英国发行首只人民币主权债后，蒙古国也加入人民币主权债发行队伍。据参与路演的市场人士透露，蒙古国目前正在市场为其三年期人民币债券广泛寻找投资人，初始利率询价中枢为7%。

蒙古国的债券利率可对比的标的目前为已发行的美元债，其中2022年到期债券的利率为6.68%，2018到期的美元债利率为5.75%。