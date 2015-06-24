离岸人民币：蒙古国发行三年期人民币主权债券，初始利率询价中枢为7%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月24日 - 继英国发行首只人民币主权债后，蒙古国也加入人民币主权债发行队伍。据参与路演的市场人士透露，蒙古国目前正在市场为其三年期人民币债券广泛寻找投资人，初始利率询价中枢为7%。
中信国际、中信理昂、汇丰等是本次发行的簿记管理协调人。
蒙古国的债券利率可对比的标的目前为已发行的美元债，其中2022年到期债券的利率为6.68%，2018到期的美元债利率为5.75%。
英国政府去年10月成功发行了首只人民币主权债券，规模为30亿元人民币，期限为三年，票面利率2.7%。（完） (路透中文新闻部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”