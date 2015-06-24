欧洲汇市：英镑劲扬，因2015年英国升息预期再度升温

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
英镑兑美元因而上扬0.5%。
“威尔是个鹰派，但我不知道他们是否企图释出讯号，”伦敦一跨国银行外汇交易员称。
“等到希腊情势底定，假设如此，或许英国会考虑在未来六个月期间升息。这应该会有利于英镑兑美元。英镑兑欧元的话，我就没那么肯定。”
英镑兑美元 上扬0.4%，至1.5796美元，英镑贸易加权指数升至93.5，为2008年4月以来最高。英镑兑欧元大致持平于0.7102英镑，周二曾触及四周高位0.70805英镑。
“威尔的评论或许会再度提醒市场，英国薪资数据正在明确上扬，或许会怀疑货币政策委员会(MPC)多数成员的淡然态度，”ING分析师在一篇报告中称。“经过四个月的整理，欧元/英镑未来几周明确跌破0.7000英镑也不令人意外。”(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 艾茂林/蔡美珍/王兴亚)
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