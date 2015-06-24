路透基点：衣恋中国2亿美元贷款获超额认贷，规模增至3亿--TRLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，衣恋时装中国控股有限公司(衣恋中国)双档贷款获超额认贷，规模从2亿美元增至3亿美元。

Emirates NBD、汇丰银行、Natixis香港分行和渣打银行(香港)担任该交易的牵头行兼簿记行。这笔贷款包括两部分，A部分为1.5亿美元的三年期定期贷款，B部分为5,000万美元的一年循环信贷。每家银行各承贷2,400万美元。

有19家银行参与一般银团阶段。卡塔尔商业银行和中国信托商业银行为牵头行，分别承贷2,000万美元和1,500万美元；主办行方面，恒生银行承贷1,400万美元，中信银行(国际)、华美银行香港分行、第一商业银行香港分行、大丰银行和台新国际商业银行各承贷1,300万美元。

10家银行担任安排行：中国建设银行首尔分行和南洋商业银行分别承贷1,200万美元和1,000万美元；台湾银行香港分行、彰化商业银行新加坡分行、创兴银行、玉山银行香港分行、KEB Asia Finance、兆丰国际商业银行国际金融业务分行(OBU)、台湾中小企业银行香港分行和合作金库银行香港分行各承贷800万美元。

高级经理行华南银行香港分行承贷400万美元。这笔贷款定于6月底举行签约。

衣恋中国是A部分贷款的借款人，旗下子公司衣恋时装香港有限公司则是B部分贷款的借款人。

母公司E-Land World和衣恋香港是A部分贷款的担保人，担保品是衣恋中国发行的746,500股普通股，相当于公司的13.25%股权。E-Land World和衣恋中国是B部分贷款的担保人。

A部分贷款将用于对现有债务进行再融资，这些债务包括2013年发行的5,000万美元优先债，以及2013年衣恋中国获得的1亿美元银团贷款。B部分循环信贷将用于营运资本用途。