中国税收：京津冀产业转移对接企业税收分享办法公布，以优惠促协同发展

路透北京6月24日 - 中国财政部周三公布“京津冀协同发展产业转移对接企业税收收入分享办法”，以推动京津冀协同发展，促进资源要素合理流动，实现京津冀地区优势互补、良性互动、共赢发展。

据财政部网站刊登的办法，纳入地区间分享范围的税种包括增值税、企业所得税、营业税三税地方分成部分，办法自印发之日起执行。

办法规定的企业范围，由迁出地区政府主导、符合迁入地区产业布局条件、且迁出前三年内年均缴纳“三税”大于或等于2000万元的企业，纳入分享范围。属于市场行为的自由迁移企业，不纳入分享范围。

分享方式是，以迁出地区分享“三税”达到企业迁移前三年缴纳的“三税”总和为上限，达到分享上限后，迁出地区不再分享。

迁出企业完成工商和税务登记变更并达产后三年内缴纳的“三税”，由迁入地区和迁出地区按50%：50%比例分享；若三年仍未达到分享上限，分享期限再延长两年，此后迁出地区不再分享，由中央财政一次性给予迁出地区适当补助。