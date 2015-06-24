表格：沪港通活跃股一览--6月24日

路透香港6月24日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 135.86 34.87 买入成交金额 52.10 21.11 卖出成交金额 83.76 13.76 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 847,765,365 527,221,411 1,374,986,776 2 招商银行 79,387,860 354,550,189 433,938,049 3 华丽家族 404,183,563 838,627 405,022,190 4 首创股份 3,024,470 401,516,658 404,541,128 5 贵州茅台 118,973,859 203,678,628 322,652,487 6 南方航空 262,276,589 56,765,588 319,042,177 7 工商银行 211,010,314 98,693,135 309,703,449 8 中国中车 68,285,973 207,291,772 275,577,745 9 中信证券 58,484,181 213,451,573 271,935,754 10 东方航空 118,757,623 152,250,876 271,008,499 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中芯国际 97,055,400 115,531,990 212,587,390 2 辉山乳业 73,838,210 47,446,870 121,285,080 3 中国粮油控股 52,183,070 54,192,610 106,375,680 4 中国中车 40,423,060 55,779,361 96,202,421 5 恒大地产 52,813,640 35,293,570 88,107,210 6 香港交易所 79,033,520 3,301,580 82,335,100 7 神州数码 61,797,060 19,273,680 81,070,740 8 腾讯控股 45,680,840 26,802,780 72,483,620 9 中国南方航空 42,685,260 26,907,680 69,592,940 10 中广核电力 34,321,330 31,547,910 65,869,240 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)