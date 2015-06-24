版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 18:11 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月24日

路透香港6月24日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             135.86                      34.87
 买入成交金额                   52.10                       21.11
 卖出成交金额                   83.76                       13.76
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      847,765,365    527,221,411   1,374,986,776
 2                   招商银行       79,387,860    354,550,189     433,938,049
 3                   华丽家族      404,183,563        838,627     405,022,190
 4                   首创股份        3,024,470    401,516,658     404,541,128
 5                   贵州茅台      118,973,859    203,678,628     322,652,487
 6                   南方航空      262,276,589     56,765,588     319,042,177
 7                   工商银行      211,010,314     98,693,135     309,703,449
 8                   中国中车       68,285,973    207,291,772     275,577,745
 9                   中信证券       58,484,181    213,451,573     271,935,754
 10                  东方航空      118,757,623    152,250,876     271,008,499
 
 ============================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中芯国际         97,055,400    115,531,990     212,587,390
 2                 辉山乳业         73,838,210     47,446,870     121,285,080
 3                 中国粮油控股     52,183,070     54,192,610     106,375,680
 4                 中国中车         40,423,060     55,779,361      96,202,421
 5                 恒大地产         52,813,640     35,293,570      88,107,210
 6                 香港交易所       79,033,520      3,301,580      82,335,100
 7                 神州数码         61,797,060     19,273,680      81,070,740
 8                 腾讯控股         45,680,840     26,802,780      72,483,620
 9                 中国南方航空     42,685,260     26,907,680      69,592,940
 10                中广核电力       34,321,330     31,547,910      65,869,240
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here)
    

 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐