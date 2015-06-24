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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 18:29 BJT

东南亚股市：央行利率决定前夕菲律宾股市收涨，能源股领涨泰股

泰股SET指数 涨1%，收于近一个月高点。全球油价上涨提振了能源股的人气，推动权重能源股PTT 上涨1.4%，至逾一个月高点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.1%，欧洲股市小幅上扬，投资者等待旨在避免希腊违约的新谈判。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 396.32 1.02 +0.26 -3.52 410.77

新加坡 3351.33 11.55 +0.35 -0.41 3365.15

马来西亚 1731.68 4.82 +0.28 -1.68 1761.25

泰国 1518.26 15.03 +1.00 +1.37 1497.67

印尼 4953.52 15.87 +0.32 -5.23 5226.95

菲律宾 7643.33 91.77 +1.22 +5.71 7230.57

越南 590.02 -3.05 -0.51 +8.14 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/杜明霞)

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