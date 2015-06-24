国际油市：亚洲柴油现货价差跌至逾五年半新低

路透新加坡6月24日 - 亚洲柴油现货价差周三触及逾五年半新低，行业消息人士称，在数个国家正值雨季的情况下，供给继续涌向市场。

含硫500ppm柴油的现货贴水走阔0.02美元至每桶负0.70美元，创下2009年10月来最低。

马来西亚国家石油公司(Petronas)和中国大连西太平洋石油化工有限公司出售7月柴油船货，加大了市场的供给过剩程度。

交易员表示，柴油裂解价差和现货价差预计会在第三季进一步下滑，因为届时按传统是高峰过后季节。

行业消息人士称，泰国的PTT出售3.5万吨船期为7月12-14日的含硫500ppm柴油，价格为离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水约1美元。

消息人士称，Thaioil售30万桶船期为7月24-26日的含硫500ppm柴油，价格类似于PTT的交易。这是今年该公司第二次出口柴油船货，第一次是在上个月。

消息人士还表示，随着季风季开始，泰国出口的柴油预计将增加。

不过来自斯里兰卡和肯尼亚的现货需求支撑市场。

新加坡现货交易中有四笔柴油交易，未见航煤交易。

道达尔从卢克石油(Lukoil)购入15万桶含硫500ppm柴油，船期为7月20-24日，价格为较7月22-28日新加坡平均报价每桶贴水0.65美元。

壳牌从中石油购入15万桶含硫500ppm柴油，船期为7月15-19日，价格为较新加坡报价每桶贴水0.65美元。

联合石化向维多出售15万桶含硫500ppm柴油，船期为7月20-24日，价格为较新加坡7月20-24日平均报价每桶贴水0.70美元。

永顺油品向维多出售15万桶含硫500ppm柴油，船期为7月12-16日，价格为较新加坡7月10-16日平均报价每桶贴水0.70美元。(完)

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