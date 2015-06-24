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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 19:40 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水继续下滑，交易量也降低

路透新加坡6月24日 - 亚洲燃料油指标升水周三连续第二天走软，降
至近一个月低点，交易量也下滑。
    
    380-cst燃料油较新加坡现货报价的升水下降0.84美元，至每吨2.81
美元。
    
    今日只有四笔现货交易达成，交易量大幅下降，6月4日曾创下单日成
交逾70万吨的峰值。
    
    数据显示，虽然洲际交易所(ICE)的未平仓合约数量维持在高于平均
值的水平，但也在逐步下降。
    
    ICE 6月未平仓的380-cst燃料油互换合约6月22日减少0.3%，至1,013
.5万吨，7月未平仓的380-cst燃料油互换合约减少3.5%，至910万吨。
    
    卖家近来急于出货，现货交易期间的最低报价达每吨负2美元，令燃
料油价格承压。
    
    以下为今日达成的四笔现货交易：
    
    三井向嘉能可售出2万吨380-cst燃料油，船期在7月14-18日，价格为
每吨356美元。
    
    贡渥(Gunvor)向摩科瑞售出2万吨380-cst燃料油，船期在7月9-13日
，价格为每吨355美元。
    
    嘉能可向兴隆售出2万吨180-cst燃料油，船期在7月9-13日，价格为
较7月380-cst燃料油平均报价每吨升水11美元。
    
    道达尔向维多售出2万吨380-cst燃料油，船期在7月20-24日，价格为
较新加坡现货报价每吨贴水4美元。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文    
    
    

 (编译 白云; 审校 王洋)

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