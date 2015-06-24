国际油市：亚洲380-cst燃料油升水继续下滑，交易量也降低

路透新加坡6月24日 - 亚洲燃料油指标升水周三连续第二天走软，降 至近一个月低点，交易量也下滑。 380-cst燃料油较新加坡现货报价的升水下降0.84美元，至每吨2.81 美元。 今日只有四笔现货交易达成，交易量大幅下降，6月4日曾创下单日成 交逾70万吨的峰值。 数据显示，虽然洲际交易所(ICE)的未平仓合约数量维持在高于平均 值的水平，但也在逐步下降。 ICE 6月未平仓的380-cst燃料油互换合约6月22日减少0.3%，至1,013 .5万吨，7月未平仓的380-cst燃料油互换合约减少3.5%，至910万吨。 卖家近来急于出货，现货交易期间的最低报价达每吨负2美元，令燃 料油价格承压。 以下为今日达成的四笔现货交易： 三井向嘉能可售出2万吨380-cst燃料油，船期在7月14-18日，价格为 每吨356美元。 贡渥(Gunvor)向摩科瑞售出2万吨380-cst燃料油，船期在7月9-13日 ，价格为每吨355美元。 嘉能可向兴隆售出2万吨180-cst燃料油，船期在7月9-13日，价格为 较7月380-cst燃料油平均报价每吨升水11美元。 道达尔向维多售出2万吨380-cst燃料油，船期在7月20-24日，价格为 较新加坡现货报价每吨贴水4美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)