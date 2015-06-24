美国数据：6月19日止当周抵押贷款申请上升，因利率下降--MBA

路透纽约6月24日 - 周三公布的行业数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，因利率下降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，6月19日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升1.6%至384.5。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上升1.8%至1,379.9。购房贷款申请指数上升1.2%至207.8 。

再融资在总抵押贷款活动中所占份额升至49.0%，前一周则为48.5。

当周30年期固息抵押贷款利率平均为4.19%，较前一周的4.22%下降3个基点。

根据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)