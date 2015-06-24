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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 19:34 BJT

国际油市：亚洲石脑油价格承压，因市场供应充裕

路透新加坡6月24日 - 有交易商称，亚洲石脑油8月上半月较9月上半
月的升水周三连续第二日持于每吨3.00美元，因供应依然充裕。
    
    上次石脑油的跨月升水低于3美元是在1月21日。NAF-TYO-DIF
    
    有交易商称，基本面疲弱冲击了现货价格。
    
    韩华买入两批石脑油船货，总计5万吨，船期在8月上半月，到达港为
大山。
    
    具体这两笔船货以什么价格成交不得而知，但交易商称，均价有可能
较日本成本加运费报价小幅升水。
    
    无法证实这笔交易，因为买卖双方通常不会对自己的交易置评。
    
    “市场现在更加疲弱...除了定期合同交易按贴水价格成交之外，我
听说也有一些私底下的现货交易也以贴水价格成交，”北亚的一家交易商
称。
    
    新加坡现货市场无交易达成。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    
    

 (编译 白云; 审校 王洋)

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