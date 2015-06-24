国际油市：亚洲石脑油价格承压，因市场供应充裕

路透新加坡6月24日 - 有交易商称，亚洲石脑油8月上半月较9月上半 月的升水周三连续第二日持于每吨3.00美元，因供应依然充裕。 上次石脑油的跨月升水低于3美元是在1月21日。NAF-TYO-DIF 有交易商称，基本面疲弱冲击了现货价格。 韩华买入两批石脑油船货，总计5万吨，船期在8月上半月，到达港为 大山。 具体这两笔船货以什么价格成交不得而知，但交易商称，均价有可能 较日本成本加运费报价小幅升水。 无法证实这笔交易，因为买卖双方通常不会对自己的交易置评。 “市场现在更加疲弱...除了定期合同交易按贴水价格成交之外，我 听说也有一些私底下的现货交易也以贴水价格成交，”北亚的一家交易商 称。 新加坡现货市场无交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)