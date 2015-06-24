马来西亚期市：棕榈油期货升至一周高位，因马币下滑

路透吉隆坡6月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至一周最高，因马币下跌，使得棕榈油价格对海外客户而言更为便宜。

9月棕榈油期货 上涨2.2%，报每吨2,271马币(林吉特)。盘中触及2,274马币的6月17日最高。

总成交量为42,190口，高于日均值35,000口。

马币兑美元 一度下跌0.6%至3.7590，为6月15日以来最低。

吉隆坡一家外国商品经纪商的交易员说：“马币稍稍走弱。整体上这给予市场一定的支撑。”

投资者也在追踪需求状况和马来西亚棕榈油产量的信号。

一位交易员说：“我们等待能够引领市场走出盘整状态的基本面新消息...目前交投区间和成交量都在缩窄。”(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)