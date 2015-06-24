马来西亚期市：棕榈油期货升至一周高位，因马币下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡6月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至一周最高，因马币下跌，使得棕榈油价格对海外客户而言更为便宜。
9月棕榈油期货 上涨2.2%，报每吨2,271马币(林吉特)。盘中触及2,274马币的6月17日最高。
总成交量为42,190口，高于日均值35,000口。
马币兑美元 一度下跌0.6%至3.7590，为6月15日以来最低。
吉隆坡一家外国商品经纪商的交易员说：“马币稍稍走弱。整体上这给予市场一定的支撑。”
投资者也在追踪需求状况和马来西亚棕榈油产量的信号。
一位交易员说：“我们等待能够引领市场走出盘整状态的基本面新消息...目前交投区间和成交量都在缩窄。”(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”