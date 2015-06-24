全球航运：波罗的海乾散货运价指数涨至今年最高，因海岬型船运费急升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透6月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨至今年最高水平，受助于海岬型船运费升至年内高位。
乾散货运价指数大涨39点，或4.94%，至829点，此为去年12月16日来最高水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 猛涨128点，或9.85%，报1,428点。日均获利攀升至10,554美元，此为去年12月4日来最高水准。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点，报829点。日均获利下挫41美元，至6,609美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 上升1点，至359点。超灵便型船指数 上涨2点，报723点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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