英国债市：五年期公债收益率升至八个月高位，受英国央行决策者言论影响

路透伦敦6月24日 - 英国五年期公债收益率周三攀升至逾八个月最高，因英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔的言论暗示他可能很快在政策会议上投票支持升息。

在金融时报的采访中，英国央行货币政策委员威尔称，英国就业市场“相当火热”，且薪资增长快于预期，暗示他可能很快投票支持升息。

英国五年期公债 收益率触及1.616%，此为10月8日来最高水平，最新上涨约4个基点，报1.605%。英国五年期公债是对利率预期反应最敏感的券种之一。

10年期英债 收益率触及3月6日来最高水准。

ADM Investor Services策略师Marc Ostwald表示，尽管市场对英国央行将在明年初升息的预期基本没有变动，但威尔的言论使短期英债表现逊于长期英债，

花旗集团策略师在客户报告中写道，两年期英债的表现应该远远不及10年期英债，随着越来越接近升息，两年期/10年期英债收益率差将收窄大约50个基点，至100个基点。

短期英镑利率期货<0#FSS:>大幅下跌，特别是2016年底和2017年合约。

周三英债表现不及德债和美债。