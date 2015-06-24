金属期市：期铜下滑，因担心希腊磋商和夏季需求放缓

路透伦敦6月24日 - 铜价周三在交投震荡中下滑，因希腊避免违约的债务磋商一拖再拖，且对中国经济成长放缓和夏季需求下降的担忧加重。

希腊在一份声明中称债权人拒绝了希腊提出的一些提议，但之后欧盟官员表示，和希腊的磋商没有破裂。投资者对这些消息迅速作反应。

此外，伦敦金属交易所(LME)每日发布的数据显示，铜库存下降至311,475吨，逼近近期触及的三个月低位约308,000吨。上海期货交易所库存处于1月初来的最低水平。

“显然库存趋势将支持铜市人气，但我仍然认为铜价将会继续下跌。夏季企业活动减少，将令基金对价格的影响力增加，且我们知道很多宏观中国基金对铜持偏空看法，”花旗集团分析师David Wilson说。

伦敦金属交易所(LME)期铜 收跌0.7%，报每吨5,740美元。铜价自5月中以来大多时候下跌，周一触及三个月低位5,642.50美元，主要因担心中国需求疲弱。

中国数据显示，5月精炼铜进口减少，接近27.5万吨，今年减少12.4%。

利好消息方面，美国经济首季萎缩，但幅度小于前值，且经济在第二季恢复成长。

期镍 收低0.7%，报每吨12,770美元，周一触及4月中来最低12,409美元。最新数据显示，LME镍库存增加750吨，至459,438吨。

期铅 收跌0.5%，至1,878美元。上海期货交易所期铅 收涨1.6%，因中国政府打击污染，令交易所铅库存降至2012年底来最低水平。