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市场报道 | 2015年 6月 25日 星期四 04:59 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅收低，在升至五周高位后遭到获利了结

路透芝加哥6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三从稍早
触及的五周高位回落，小幅收低，交易商称农户卖出和投资者对玉米涨势
获利了结，向市场施压。
    
    近月CBOT-7月合约 升至5月15日来最高水准，之后回吐本周迄今
录得的部份深度涨幅，玉米价格上涨，因担心美国中西部作物种植带降水
过多，可能令玉米产量下降。
    
    许多持有大量上年收成玉米的农户卖出部份现存玉米供应，令一些乙
醇加工厂和河流口岸的现货基差下跌。
    
    投资者继续将近月7月合约展期至9月和12月合约  。周五是
7月玉米期权最后一个交易日。
        
　　7月玉米合约 跌1美分，报3.66-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为545,050口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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