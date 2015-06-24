芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅收低，在升至五周高位后遭到获利了结

路透芝加哥6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三从稍早 触及的五周高位回落，小幅收低，交易商称农户卖出和投资者对玉米涨势 获利了结，向市场施压。 近月CBOT-7月合约 升至5月15日来最高水准，之后回吐本周迄今 录得的部份深度涨幅，玉米价格上涨，因担心美国中西部作物种植带降水 过多，可能令玉米产量下降。 许多持有大量上年收成玉米的农户卖出部份现存玉米供应，令一些乙 醇加工厂和河流口岸的现货基差下跌。 投资者继续将近月7月合约展期至9月和12月合约 。周五是 7月玉米期权最后一个交易日。 7月玉米合约 跌1美分，报3.66-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为545,050口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)