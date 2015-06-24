国际油市：油价下滑，美国汽油库存急增抵销原油库存减少带来的提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 布兰特原油期货下挫1.5%，美国原油期货收跌1.2%
* 美国汽油库存意外增加，但原油库存减少
* 伊朗核协议存在不确定性，且对希腊债务危机的担忧加重
路透纽约6月24日 - 原油期货周三收低超过1%，此前政府报告显示美国原油库存连续第八周减少，由此产生的提振被成品油库存大幅增加所抵销。
希腊债务磋商进程的不确定性加重了油市的紧张情绪，尽管伊朗核磋商遭遇障碍为油市带来支撑。
布兰特原油期货 收低0.96美元，或1.5%，报每桶63.49美元。
美国原油 收跌0.74美元，或1.2%，报每桶60.27美元。
美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少490万桶，接受路透调查访问的分析师原本预计减少210万桶。
EIA说，上周汽油库存增加68万桶，预估为减少30.4万桶。
上周馏分油库存增加180万桶，超过预期的增加100万桶。
“汽油库存增加盖过原油库存减少，使库存报告对油市的影响为中性，”纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff表示。
汽油期货 下挫逾1%，超低硫柴油期货 下跌略多于2%。
EIA数据显示，截至6月19日该周，美国汽油需求升至1991年来同期最高，成品油总需求为2007年以来同期最高。
伊朗方面，伊朗要达成核协议仍然面临障碍，该协议将促使西方解除伊朗原油出口制裁。伊朗最高领导人周二排除长时期冻结敏感的核工作的可能性，而伊朗议会通过议案，禁止联合国核查人员进入其军事设施和接触科学家，这对伊朗在6月30日前达成核协议构成阻力。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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