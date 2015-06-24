国际油市：油价下滑，美国汽油库存急增抵销原油库存减少带来的提振

* 布兰特原油期货下挫1.5%，美国原油期货收跌1.2%

* 美国汽油库存意外增加，但原油库存减少

* 伊朗核协议存在不确定性，且对希腊债务危机的担忧加重

路透纽约6月24日 - 原油期货周三收低超过1%，此前政府报告显示美国原油库存连续第八周减少，由此产生的提振被成品油库存大幅增加所抵销。

希腊债务磋商进程的不确定性加重了油市的紧张情绪，尽管伊朗核磋商遭遇障碍为油市带来支撑。

布兰特原油期货 收低0.96美元，或1.5%，报每桶63.49美元。

美国原油 收跌0.74美元，或1.2%，报每桶60.27美元。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少490万桶，接受路透调查访问的分析师原本预计减少210万桶。

EIA说，上周汽油库存增加68万桶，预估为减少30.4万桶。

上周馏分油库存增加180万桶，超过预期的增加100万桶。

“汽油库存增加盖过原油库存减少，使库存报告对油市的影响为中性，”纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff表示。

汽油期货 下挫逾1%，超低硫柴油期货 下跌略多于2%。

EIA数据显示，截至6月19日该周，美国汽油需求升至1991年来同期最高，成品油总需求为2007年以来同期最高。