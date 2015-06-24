《全球汇市》美元在昨日上涨后回落，焦点转向美国升息前景

* 美元指数在周二上涨后回落

* 美联储官员暗示可能在今年升息两次

* 欧元缩减升幅，至大约1.1200美元，市场静待希腊债务磋商的消息

路透纽约6月24日 - 美元周三走软，在上日触及逾一周最高后回落，随着投资者焦点从希腊债务磋商转向美国升息前景，美国10年期公债收益率下滑。

希腊债务磋商缺乏进展，引发风险厌恶情绪上升，提振避险的日圆兑美元，Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。

不过，尽管美元周三下跌，但美元前景仍然强劲。投资者预计美国将会提早而不是推迟升息。

美国周三公布的国内生产总值(GDP)数据证实经济前景不断改善。美国经济首季萎缩，但幅度小于前值。

美国商务部周三公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下滑0.2%，预估为下滑0.2%，前值为下滑0.7%。

这“预示着今年经济平均增幅将十分良好，且暗示第二季经济成长动能较原先预期的强劲，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

纽约尾盘，美元指数 下滑0.1%，报95.302。

周二，美元指数录得5月底来表现最好的一日，攀升最多1.2%，盘中触及6月12日来最高95.636。

美元周二上涨，受助于美国经济数据合理强劲、美联储理事鲍威尔称今年可能升息两次，以及美国公债收益率上涨。

希腊和欧元区债权人之间仍存分歧的消息拖累欧元在稍早触及日内高位后缩减升幅。纽约尾盘，欧元仍上涨0.2%，报1.1196美元。

希腊总理齐普拉斯周三飞抵布鲁塞尔，和欧元区官员会晤，尝试化解债权人与希腊政府在改革提议关键内容方面存在的分歧。

齐普拉斯还在周三下午欧盟财长会议举行前与欧洲央行总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和欧盟执委会主席贾克会谈。

截至周三下午晚些时候，希腊和债权人仍未达成协议。预计周四可能达成协议。