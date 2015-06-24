韩国数据：6月消费者信心指数降至两年半最低，因爆发中东呼吸综合征(MERS)

路透首尔6月25日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国6月消费者信心指数下降至2012年底来低水准，因爆发中东呼吸综合征(MERS)，打击消费者的信心。

韩国央行在声明中表示，6月消费者信心指数下降至99，5月为105。6月消费者信心指数降至2012年12月来最低水准，且是在此之后首次降至中性水平100的下方。

指数低于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将恶化的消费者人数超过了预期将改善的人数。

一央行官员表示，消费者信心指数所有分项指数全线下跌，因爆发MERS。在5月底MERS爆发前，自3月来消费者信心指数稳步上升，促使决策者认为韩国消费将反弹。