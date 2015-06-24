韩国数据：6月消费者信心指数降至两年半最低，因爆发中东呼吸综合征(MERS)

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔6月25日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国6月消费者信心指数下降至2012年底来低水准，因爆发中东呼吸综合征(MERS)，打击消费者的信心。
韩国央行在声明中表示，6月消费者信心指数下降至99，5月为105。6月消费者信心指数降至2012年12月来最低水准，且是在此之后首次降至中性水平100的下方。
指数低于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将恶化的消费者人数超过了预期将改善的人数。
一央行官员表示，消费者信心指数所有分项指数全线下跌，因爆发MERS。在5月底MERS爆发前，自3月来消费者信心指数稳步上升，促使决策者认为韩国消费将反弹。
韩国央行还表示，6月消费者对未来12个月通胀率的预估中值连续第四个月保持在2.5%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”