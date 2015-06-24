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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 85.17 +0.09 +0.11 1672529

京东 34.78 +0.19 +0.55 4967740

新浪 57.01 -1.45 -2.48 1049827

搜狐 64.90 -0.24 -0.37 415637

网易 148.18 -2.21 -1.47 512716

百度 210.32 -1.66 -0.78 1657959

台湾

台湾积体电路 23.90 -0.03 -0.13 3394308

联电 2.08 -0.04 -1.89 158193

日月光 6.72 -0.09 -1.32 211329

矽品精密 7.63 -0.12 -1.55 1184691

和信超媒体 0.85 +0.02 +1.80 43298

友达 4.47 -0.18 -3.87 479209

中华电信 31.21 -0.41 -1.30 60078

台湾国际航电 46.05 -1.19 -2.52 1754120

香港

中国移动 66.51 -0.74 -1.10 134261

中国联通 16.20 -0.06 -0.37 95507

中国电信 62.03 -0.68 -1.08 27072

中芯国际 6.06 +0.30 +5.21 44481

电讯盈科 6.02 -0.22 -3.58 1028

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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