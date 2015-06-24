《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月24日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 85.17 +0.09 +0.11 1672529
京东 34.78 +0.19 +0.55 4967740
新浪 57.01 -1.45 -2.48 1049827
搜狐 64.90 -0.24 -0.37 415637
网易 148.18 -2.21 -1.47 512716
百度 210.32 -1.66 -0.78 1657959
台湾
台湾积体电路 23.90 -0.03 -0.13 3394308
联电 2.08 -0.04 -1.89 158193
日月光 6.72 -0.09 -1.32 211329
矽品精密 7.63 -0.12 -1.55 1184691
和信超媒体 0.85 +0.02 +1.80 43298
友达 4.47 -0.18 -3.87 479209
中华电信 31.21 -0.41 -1.30 60078
台湾国际航电 46.05 -1.19 -2.52 1754120
香港
中国移动 66.51 -0.74 -1.10 134261
中国联通 16.20 -0.06 -0.37 95507
中国电信 62.03 -0.68 -1.08 27072
中芯国际 6.06 +0.30 +5.21 44481
电讯盈科 6.02 -0.22 -3.58 1028
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”