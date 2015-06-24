更新版 1-《全球汇市》美元在昨日上涨后回落，焦点转向美国升息前景

(新增文末表格)

* 美元指数在周二上涨后回落

* 美联储官员暗示可能在今年升息两次

* 欧元缩减升幅，至大约1.1200美元，市场静待希腊债务磋商的消息

路透纽约6月24日 - 美元周三走软，在上日触及逾一周最高后回落，随着投资者焦点从希腊债务磋商转向美国升息前景，美国10年期公债收益率下滑。

希腊债务磋商缺乏进展，引发风险厌恶情绪上升，提振避险的日圆兑美元，Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。

不过，尽管美元周三下跌，但美元前景仍然强劲。投资者预计美国将会提早而不是推迟升息。

美国周三公布的国内生产总值(GDP)数据证实经济前景不断改善。美国经济首季萎缩，但幅度小于前值。

商务部周三公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下滑0.2%，预估为下滑0.2%，前值为下滑0.7%。

“这预示着今年经济平均增幅将十分良好，且暗示第二季经济成长动能较原先预期的强劲，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

纽约尾盘，美元指数 下滑0.1%，报95.302。

周二，美元指数录得5月底来表现最好的一日，攀升最多1.2%，盘中触及6月12日来最高95.636。

美元周二上涨，受助于美国经济数据合理强劲、美联储理事鲍威尔称今年可能升息两次，以及美国公债收益率上涨。

希腊和欧元区债权人之间仍存分歧的消息，拖累欧元在稍早触及日内高位后缩减升幅。纽约尾盘，欧元仍上涨0.2%，报1.1196美元。

希腊总理齐普拉斯周三飞抵布鲁塞尔，和欧元区官员会晤，尝试化解债权人与希腊政府在改革提议关键内容方面存在的分歧。

齐普拉斯还在周三下午欧盟财长会议举行前与欧洲央行总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和欧盟执委会主席贾克会谈。

截至周三下午晚些时候，希腊和债权人仍未达成协议。预计周四可能达成协议。

美元兑日圆 小跌0.1%，报123.86日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1205 1.1169 +0.32 -7.37 1.2097

美元/日圆 123.84 123.94 -0.08 +3.48 119.68

欧元/日圆 138.73 138.34 +0.28 -4.17 144.77

美元/瑞郎 0.9333 0.9341 -0.09 -6.12 0.9941

英镑/美元 1.5702 1.5729 -0.17 +0.83 1.5573

美元/加元 1.2382 1.2324 +0.47 +6.58 1.1618

澳元/美元 0.7700 0.7732 -0.41 -5.73 0.8168

欧元/瑞郎 1.0460 1.0428 +0.31 -13.02 1.2026

欧元/英镑 0.7131 0.7097 +0.48 -8.05 0.7755

新西兰元/美元 0.6886 0.6847 +0.57 -11.68 0.7797

美元/挪威克朗 7.8483 7.8233 +0.32 +5.04 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7990 8.7395 +0.68 -2.66 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2390 8.2590 -0.24 +5.69 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2382 9.2247 +0.15 -2.44 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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