澳新经济指标预测--6月25日-7月2日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月22日当周 6月25日(四) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 42.9 40.4 出口(亿新西兰元) 42.7 41.7 贸易收支(亿新西兰元) 逆差1 顺差1.23 截至5月的一年 逆差29.0 逆差26.2 6月26日(五) 暂无重要经济指标预定公布 6月29日当周 6月29日(一) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 5月 -- -1.7% 6月30日(二) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 6月 -- 15.7% 企业活动指数 -- 32.6% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- +0.6% 0130 澳洲民间部门信贷 5月 -- +0.3% 房屋信贷 -- +0.5% 6月30-7月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 52.30 7月1日(三) 0130 澳洲建筑许可 5月 -- -4.4% 7月2日(四) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 -- 逆差38.88 商品/服务进口(较前月) -- +4.0% 商品/服务出口(较前月) -- -6.0% 7月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 49.60(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”