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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 07:59 BJT

****澳新经济指标预测--6月25日-7月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值     
    
    6月22日当周

    6月25日(四)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         5月      42.9       40.4
               出口(亿新西兰元)                                  42.7       41.7
               贸易收支(亿新西兰元)                             逆差1   顺差1.23
                                              截至5月的一年  逆差29.0   逆差26.2
    
    6月26日(五)
    暂无重要经济指标预定公布
    
    6月29日当周
    
    6月29日(一)
    2245 新西兰建筑许可(较前月)                        5月        --       -1.7%
    
    6月30日(二)
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数              6月        --       15.7%
                             企业活动指数                         --       32.6%
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       5月        --       +0.6%
    0130 澳洲民间部门信贷                              5月        --       +0.3%
             房屋信贷                                             --       +0.5%
    
    6月30-7月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                             6月        --       52.30
    
    7月1日(三)
    0130 澳洲建筑许可                                  5月        --       -4.4%  
  
    7月2日(四)
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 5月        --   逆差38.88
             商品/服务进口(较前月)                                --       +4.0%
             商品/服务出口(较前月)                                --       -6.0%
    7月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                             6月        --       49.60(完)

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