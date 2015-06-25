中欧贸易：必须继续实施贸易保护，防范中国威胁--欧盟行业联盟

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“将中国归入非市场经济体，使得(欧盟)有必要启动‘阻挡’机制，隔离外国商品对欧洲市场体系的扭曲影响，”报告总结道。
中国于2001年加入世界贸易组织(WTO)，承认国内商品价格并非由市场决定。
通常情况下，WTO成员国只有在出口国出口价低于出口国国内市场售价时，才能对其征收反倾销税。但欧盟等国家对中国商品却能够无视中国国内低廉价格而征收反倾销税，从而令中国商品价格与来自较富裕国家的产品持平。
WTO针对中国的这些限制规定将在2016年12月11日到期，不过也存在诠释的空间。
中国已提醒欧盟应遵守WTO规定，不要使用该国认为是贸易保护主义的手段。
欧洲必须很快就确认中国为市场经济体作出决定，因为给予这一地位将需修改立法；而修改立法须得到欧洲议会批准，并翻译成欧盟23种官方语言。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”