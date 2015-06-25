中欧贸易：必须继续实施贸易保护，防范中国威胁--欧盟行业联盟

“将中国归入非市场经济体，使得(欧盟)有必要启动‘阻挡’机制，隔离外国商品对欧洲市场体系的扭曲影响，”报告总结道。

中国于2001年加入世界贸易组织(WTO)，承认国内商品价格并非由市场决定。

通常情况下，WTO成员国只有在出口国出口价低于出口国国内市场售价时，才能对其征收反倾销税。但欧盟等国家对中国商品却能够无视中国国内低廉价格而征收反倾销税，从而令中国商品价格与来自较富裕国家的产品持平。

WTO针对中国的这些限制规定将在2016年12月11日到期，不过也存在诠释的空间。

中国已提醒欧盟应遵守WTO规定，不要使用该国认为是贸易保护主义的手段。